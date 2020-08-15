TƏBİB назвал количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 6 041 тест на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 15-е августа.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 826 043 теста.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 904 человек, 197 из них находятся в реанимации, а 34 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.