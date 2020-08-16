https://news.day.az/society/1262711.html В Самухе перевернулся микроавтобус, ранены 10 человек
В Самухе перевернулся микроавтобус, ранены 10 человек
В Самухе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, перевернулся микроавтобус марки "Газель", в результате около 10 пострадавших были доставлены в больницу.
Причиной аварии, произошедшей в селе Физули, стало внезапное появление перед автобусом телеги с ослом. Автобус перевернулся после того, как врезался в телегу.
По предварительным данным, все находившиеся в автобусе были рабочими.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре