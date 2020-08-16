В Самухе перевернулся микроавтобус, ранены 10 человек

В Самухе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, перевернулся микроавтобус марки "Газель", в результате около 10 пострадавших были доставлены в больницу.

Причиной аварии, произошедшей в селе Физули, стало внезапное появление перед автобусом телеги с ослом. Автобус перевернулся после того, как врезался в телегу.

По предварительным данным, все находившиеся в автобусе были рабочими.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.