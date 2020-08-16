https://news.day.az/society/1262734.html Стали известны личности погибших в тяжелом ДТП в Самухе - ФОТО
Стали известны личности погибших в тяжелом ДТП в Самухе - ФОТО
Стали известны личности погибших в ДТП в Самухе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись комбайн, за рулем которого находился Бехбудов Аллахверди и легковой автомобиль марки "Mercedes". В результате аварии водитель автомобиля, сотрудник Низаминского районного управления полиции города Гянджа, лейтенант Чагырганов Эльнур и его пассажир, работник службы ASAN города Гянджа Сулейманзаде Ляман Назим гызы скончались на месте происшествия.
По факту в прокуратуре Самухского района возбуждено уголовное дело.
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