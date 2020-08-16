В Баку запустили еще одну экспресс-линию автобусов

17 августа в Баку будет действовать еще одна маршрутная линия - экспресс-линия M10, созданная для удовлетворения растущего пассажиропотока в связи с ослаблением режима особого карантина.

Как сообщили Day.Az в БТА, автобусы линии М10 будут курсировать с остановок с территории так называемого "Старого воказала" в Мардакяне. На месте проведены соответствующие разметочные работы.

12-метровые современные и комфортабельные автобусы BakuBus, будут обслуживать пассажиров с 06:30 до 21:00. Согласно заявке на линии также будут задействованы 18-метровые автобусы.

С вводом в эксплуатацию линии М10 будет обеспечена прямая связь с центром города поселкеов Мардакян, Шаган, Бина и других жилых районов в направлении Ени Сураханы. Это позволит 13 000 пассажирам ежедневно совершать комфортные поездки в центр города и в обратном направлении. По этому маршруту в одном направлении установлено 10 остановочных пунктов. Отметим, что схема движения экспресс-автобусов М10 определена от поселка Мардакян до станции метро "Нариман Нариманов".