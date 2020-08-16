ГЭЦ обратился к абитуриентам, которые сдают экзамены 21-го августа

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к лицам, которые примут участие в выпускных (приемных) экзаменах 21 августа.

Как передает Day.Az, учащиеся (абитуриенты) могут распечатать "пропускной экзаменационный лист" и "декларацию о здоровье участника экзамена" на сайте ГЭЦ (https://eservices.dim.gov.az/erizetex/brxvtex/?frm=egov).

21 августа 2020 года в Баку, Гяндже и Нахчыване будут проведены для абитуриентов, подавших документы в вузы по II, III и V группам специальностей и в колледжи на базе 9-летнего образования:

- дополнительный экзамен по иностранному языку для желающих сдать вступительный экзамен в вузы или средне-специальные учебные заведения по иностранному языку, отличному от языка, по которому они сдали выпускной экзамен;

- дополнительные экзамены (по азербайджанскому или русскому языку) для желающих сдать вступительный экзамен по языку, отличному от языка, по которому они сдавали выпускной экзамен.

При явке на экзамен участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, "пропускной экзаменационный лист" и "декларацию о здоровье участника экзамена".

"Декларацию о здоровье участника экзамена" и "пропускной экзаменационный лист" можно распечатать с сайта ГЭЦ. Оба документа следует распечатать на отдельных листах. "Декларация о здоровье участника экзамена" подписывается самим абитуриентом.

Экзаменационный лист хранится у самого участника (абитуриента), а декларация о здоровье сдается экзаменационному контролеру.

Отметим, информацию, предоставляемую ГЭЦ, можно получить и на официальном канале "Telegram" (https://t.me/stateexamcenter).