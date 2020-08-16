В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 178 пациентов, заразились 112.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 34 219 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 31 875 человек вылечились, 506 скончались, число активных больных - 1 838.

За последние сутки проведено 5 712 тестов на коронавирус, за минувший период - 831 755 тестов.