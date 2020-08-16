https://news.day.az/society/1262780.html Крупный пожар в Шабране
Крупный пожар в Шабране
В службу "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре вблизи села Амирханлы Шабранского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. По предварительной информации, на площади 7 га горит сухая трава и кусты.
Ведется тушение пожара. Дополнительная информация будет предоставлена.
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