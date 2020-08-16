В Азербайджане потушен крупный пожар

В Шабрани на территории, называемой Халтанским кладбищем, и горном участке Управления лесного хозяйства в общей сложности сгорела сухая трава и кустарники на плозади в 8 гектаров.

Как сообщили Day.Az в МЧС, близлежащие деревья защищены от возгорания.

Пожар был полностью потушен.