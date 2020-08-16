https://news.day.az/society/1262787.html В Азербайджане потушен крупный пожар
В Азербайджане потушен крупный пожар
В Шабрани на территории, называемой Халтанским кладбищем, и горном участке Управления лесного хозяйства в общей сложности сгорела сухая трава и кустарники на плозади в 8 гектаров.
Как сообщили Day.Az в МЧС, близлежащие деревья защищены от возгорания.
Пожар был полностью потушен.
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