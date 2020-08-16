В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 5712 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 16-е августа.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 831 755 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 838 человек, 199 из них находятся в реанимации, а 36 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.