Стали известны личности трагически погибших в ДТП в Самухе

Стали известны личности погибших в ДТП в Самухе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в селе Чобанабдаллы Самухского района столкнулись комбайн марки NEW Holland TC-5050 и легковой автомобиль марки "Mercedes".

В результате аварии водитель автомобиля, сотрудник Низаминского районного управления полиции города Гянджа, лейтенант Чагырганов Эльнур Вахид оглу (1998 года рождения) и его пассажир, сотрудница службы ASAN города Гянджа Сулейманзаде Ляман Назим гызы (1996 года рождения) скончались на месте происшествия.

По факту в прокуратуре Самухского района возбуждено уголовное дело.