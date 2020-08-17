https://news.day.az/society/1262911.html Скончавшегося в Италии азербайджанского музыканта похоронят в Баку
Скончавшегося в Италии азербайджанского музыканта похоронят в Баку
Скончавшийся в Италии азербайджанский вокалист Эльдар Алиев будет похоронен в Баку.
Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, похороны вокалиста пройдут торжественно с участием официальных лиц, поклонников искусства обеих стран.
Азербайджанский вокалист Эльдар Алиев, покоривший своим великим талантом, непревзойденным тембром мировую оперную сцену, скончался 4 августа в возрасте 49 лет в итальянском городе Милан.
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