Скончавшегося в Италии азербайджанского музыканта похоронят в Баку

Скончавшийся в Италии азербайджанский вокалист Эльдар Алиев будет похоронен в Баку.

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, похороны вокалиста пройдут торжественно с участием официальных лиц, поклонников искусства обеих стран. 

Азербайджанский вокалист Эльдар Алиев, покоривший своим великим талантом, непревзойденным тембром мировую оперную сцену, скончался 4 августа в возрасте 49 лет в итальянском городе Милан.