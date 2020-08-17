В Азербайджане начался перевод студентов из одного вуза в другой

С 17 августа стартовал процесс перевода студентов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, электронный прием документов продлится до 23 августа.

Перевод студентов в высшие учебные заведения страны и за рубежом, либо перевод на другую специальность, а также перевод студентов средних специальных учебных заведений, расположенных в нашей стране, перевод обучающихся на уровне магистратуры осуществляется посредством портала transfer.edu.az.

Лица, обратившиеся на портал, имеют возможность выбрать учебное заведение, куда хотят перевестись. Для этого обучающиеся, вводя необходимые данные, могут определить, соответствуют ли они критериям перевода.

Отметим, созданный Министерством образования портал transfer.edu.az служит для упрощения процесса перевода студентов и обеспечения прозрачности. Со дня начала деятельности портала до сегодняшнего дня осуществлен перевод более 9 тысяч студентов.