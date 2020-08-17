Азербайджанка получила высокую должность в Катаре

Молодая женщина из Азербайджана получила высокую должность в Катаре.



Как передает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, Айсаба Умутлу, которая работает в Al Jazeera, одном из самых известных мировых СМИ, была избрана президентом Ближневосточной академии лидерства (MELA) Катара на 2020-2022 годы.



"Это большой успех как для меня, так и для нашей страны, потому что я буду единственным неарабским президентом в организации. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать оказанное мне доверие", - сказала Айсаба.



