Глава аппарата Минкультуры освобожден от должности

Руководитель аппарата Министерства культуры Бабаев Фикрет Кочари оглу освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста.

Как сообщили Day.Az в Министерстве, соответствующий приказ подписал первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.