https://news.day.az/society/1262927.html Глава аппарата Минкультуры освобожден от должности
Глава аппарата Минкультуры освобожден от должности
Руководитель аппарата Министерства культуры Бабаев Фикрет Кочари оглу освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста.
Как сообщили Day.Az в Министерстве, соответствующий приказ подписал первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.
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