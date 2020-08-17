В Азербайджане начался процесс перевода студентов

В Азербайджане с 17 августа начался процесс перевода студентов, сообщили в понедельник в министерстве образования.

Перевод студентов в высших учебных заведениях Азербайджана и зарубежных стран, изменение специальности, а также перевод студентов средних специальных учебных заведений страны, трансфер магистрантов осуществляется через портал министерства.

Лица, обратившиеся на портал, имеют возможность выбрать учебное заведение, куда хотят перевестись. Для этого они могут определить, соответствуют ли они критериям перевода, введя необходимые данные.

Отметим, что портал служит для упрощения процесса перевода студентов и обеспечения прозрачности этого процесса. Со дня начала деятельности портала до сегодняшнего дня осуществлен перевод более девяти тысяч студентов.

Прием электронных документов продлится до 23 августа.