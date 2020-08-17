Сотрудники МЧС спасли пострадавших от дождей в Баку

В Бинагадинском районе Баку из-за дождей приусадебные участки частных жилых домов затопило водой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате 6 человек, в том числе 4 ребенка оказались в беспомощном состоянии.

Приехавшие по вызову спасатели Службы спасения особого риска оказали соответствующую помощь гражданам.