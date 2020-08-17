https://news.day.az/society/1262948.html Сотрудники МЧС спасли пострадавших от дождей в Баку
Сотрудники МЧС спасли пострадавших от дождей в Баку
В Бинагадинском районе Баку из-за дождей приусадебные участки частных жилых домов затопило водой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате 6 человек, в том числе 4 ребенка оказались в беспомощном состоянии.
Приехавшие по вызову спасатели Службы спасения особого риска оказали соответствующую помощь гражданам.
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