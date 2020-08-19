Социальные проекты и программы в Азербайджане: пандемия не помеха

С первых лет своего правления гражданский фактор всегда был в центре политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава государства на протяжении многих лет принимает основательные и систематические меры по укреплению социального благополучия граждан нашей страны.

С начала коронавирусной пандемии в Азербайджане, многие недруги нашего государства и народа (так называемая "пятая колонна" внутри страны) проявляли злорадство по поводу того, что правительство окажется не в состоянии проявить заботу о населении, предвкушая падение экономики Азербайджана.

Однако вышло ровно наоборот. Во время пандемии гражданский фактор, напротив, стал еще более в центре внимания правительства во главе с Президентом Ильхамом Алиевым. Глава государства неоднократно заявлял, что здоровье и благополучие граждан в эти сложные для страны дни являются в приоритете по сравнению с экономикой.

Одной из такой формой внимания является забота о семьях шехидов и детях инвалидов войны.

На сегодняшний день семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено более 8 тысяч квартир и индивидуальных домов. С начала года предоставлено 430 квартир, а в течение текущего года планируется предоставить 700 квартир и 800 индивидуальных домов.

Также в нынешнем году вышеупомянутой категории людей уже предоставлены 150 автомобилей. До конца года еще 400 инвалидов войны будут обеспечены автомобилями.

Помимо этого, распоряжением Президента Ильхама Алиева для людей из этой категории были увеличены пособия с 242 до 300 манатов. Указ главы государства по обеспечению единовременных выплат наследникам шехидов в размере 11 тысяч манатов является очередным показателем особой заботы главы государства к гражданам этой категории.

В то же время, Национальные герои Азербайджана или члены их семей, семьи шехидов, инвалиды войны и приравненные к ним лица, участники Второй мировой войны, инвалиды событий 20 Января, лица, имеющие первую группу инвалидности на общих основаниях и ухаживающие за ними, а также за детьми с ограниченными возможностями здоровья, ветераны войны, удостоенные почетных званий Азербайджана и другие граждане, определенные законодательством, обеспечиваются ежемесячной пенсией Президента Азербайджанской Республики.

Благодаря социально-ориентированной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в державу, которая самостоятельно обеспечивает качественный уровень жизни даже наиболее уязвимым слоям общества. Чтобы добиться этого, правительство нашей страны приложило немало усилий путем использования множества инструментов для сокращения разрыва между различными слоями общества.

Как подчеркивал глава государства, все предпринимаемые шаги носят социальный характер и являются олицетворением социальной справедливости. То есть, те граждане, которые зарабатывают больше, соответственно должны выплачивать больше налогов в госбюджет и больше платить за коммунальные расходы.

"А малообеспеченные, средние слои должны защищаться и защищаются государством. Это - принцип социальной справедливости. Мы идем по этому пути. Мы живем на основе принципа рыночной экономики, в то же время в центре внимания постоянно находится социальное обеспечение граждан. Таким образом, в предстоящие годы мы будем продолжать как решение социальных вопросов, так и политику, связанную с экономическим развитием", - заявил Президент Ильхам Алиев в одном из своих выступлений в 2016 году, описывая суть социальной политики Азербайджана.

Таким образом, все выше перечисленные меры доказывают приверженность главы государства взятому курсу на обеспечение социальной обеспеченности и благосостояния всех граждан страны без исключения.

Кирилл Малиновский