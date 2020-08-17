Cегодня более 2700 учителей сдают экзамены

Сегодня в Азербайджане проходят экзамены по русскому языку и биологии в рамках конкурса по приему на работу учителей.

Как сообщили Day.Az в министерстве образования, в экзаменах предусматривается участие 2073 кандидатов.

Отметим, что экзаменационный этап в рамках конкурса начался 14 августа. Тестовые экзамены пройдут в 32 экзаменационных центрах в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахы, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе. В течение 90 минут кандидаты должны будут ответить на 40 вопросов по специальности, выполнить 20 тестовых заданий по методике обучения.