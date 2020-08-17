Умайра Тагиева: Лето в Азербайджане относительно прохладное

"В середине августа погода в нашей стране относительно прохладная для летнего сезона. По сравнению с прошлыми годами количество дождливых дней также больше".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, обычно в августе на территории Нахчыванской АР, в Аранском регионе страны и на Абшероне наблюдается очень жаркая погода: "Однако в этом году сложилась иная картина. Уже во многих районах и на Абшеронском полуострове количество количество осадков за 17 дней превышает месячную норму".

У.Тагиева подчеркнула, что 17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове за несколько часов выпало 7-10 мм осадков, что составляет 115-127% месячной нормы. По ее мнению, подобные процессы это проявление аномальных гидрометеорологических событий, количество которых увеличилось на фоне климатических изменений за последние десятилетия.