Вещание двух азербайджанских телеканалов приостановят на 3 часа

Состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио (НСТР) в видеоформате.

Как сообщили Day.Az в НСТР, на заседании были обсуждены результаты мониторинга телеканалов, проведенного 1-10 августа.

В связи с показом 4 августа в эфире телеканала "Lider" рекламы на протяжении 17 минут 25 секунд между 20.00 и 21.00, были нарушены требования статьи 35.7 Закона Азербайджанской Республики "О телерадиовещании". Руководствуясь статьей 23.1 данного закона, совет принял решение прервать на 3 часа (с 08:00 до 11:00) 22 августа 2020 года трансляцию программ в эфире телеканала "Lider".

В связи с показом 10 августа в эфире телеканала "ATV" рекламы на протяжении 15 минут 46 секунд между 16.00 и 17.00, были нарушены требования статьи 35.7 Закона Азербайджанской Республики "О телерадиовещании". Руководствуясь статьей 23.1 данного закона, совет принял решение прервать на 3 часа (с 08:00 до 11:00) 20 августа 2020 года трансляцию программ в эфире телеканала "ATV".