Минэкономики Азербайджана предупредило владельцев кафе и ресторанов

Кабинет министров Азербайджана принял соответствующие решения по правилам карантина, социального поведения и санитарно-эпидемиологическим требованиям по разрешенным сферам деятельности. Эти решения определяют требования в сфере производства, обслуживания и общепита по приему клиентов, дезинфекции зон обслуживания, соблюдению сотрудниками и клиентами соответствующих поведенческих и санитарных требований, норм людности и другие.

Как сообщили Day.Az в министерстве экономики, в рамках процесса частичного смягчения требований строгого карантинного режима в стране планируется восстановить деятельность по ряду направлений, в том числе по обслуживанию клиентов в сфере общественного питания на открытом воздухе.

Минэкономики доводит до сведения субъектов предпринимательства, что при осуществлении предпринимательской деятельности необходимо строго соблюдать требования противоэпидемического режима, санитарно-гигиенических и карантинных правил. Поскольку эти вопросы приобретают особую актуальность в условиях смягчения требований карантинного режима, минэкономики и его соответствующие ведомства будут серьезно контролировать соблюдение этих требований.

Особое внимание в процессе контроля будет уделено следующим вопросам:

относится ли деятельность субъектов предпринимательства к сферам деятельности, разрешенным соответствующими решениями Кабинета министров;

соблюдают ли субъекты предпринимательской деятельности, работа которых разрешена в определенные часы дня, и их должностные лица эти временные рамки;

осуществление контроля за предоставлением медицинских масок работникам, а также за использованием медицинских масок в субъектах предпринимательства;

обеспечение доступа к дезинфицирующим растворам на входах и выходах предприятий общественного питания, касс, а также размещение соответствующих устройств (диспенсеров) с дезинфицирующим раствором и находятся ли они в рабочем состоянии;

контроль соблюдения дистанции в 1,5-2 метра между людьми на территориях хозяйственных объектов, в том числе перед кассовыми аппаратами,

соблюдение расстояния в один метр между стульями за одним столом в залах приема пищи, а также на открытом воздухе предприятий общепита, неиспользование кальянов и нахождение за одним столом не более шести человек, расстояния между столами не менее двух метров;

контроль входа клиентов в заведение только в медицинских масках, предоставление масок тем, у кого их нет, а также ношение всеми находящимися в заведениях медицинских масок.

Несоблюдение перечисленных требований будет расценено как административный проступок, и в соответствии с требованиями Кодекса об административных проступках к предприятиям, нарушившим правила, будут применяться штрафы.

В минэкономики напомнили, что несоблюдение требований по использованию защитных средств (медицинская маска, респиратор и другие) и дистанции между людьми предусмотрено как административный проступок статьей 211.2 Кодекса об административных проступках, а нарушение остальных требований - статьей 211.1.

Если деятельность хозяйствующих субъектов будет относиться к сферам деятельности, запрещенным соответствующими решениями Кабинета министров Азербайджана, эти объекты будут немедленно закрыты. Нарушения правил должны быть немедленно устранены по требованию контролирующих структур, в противном случае контролеры группы могут потребовать закрытия объекта.

Министерство экономики призывает субъекты предпринимательства, а также предпринимателей, действующих в сфере общественного питания, соблюдать требования режима санитарной гигиены и карантина, в частности следовать требованиям касательно приема клиентов.