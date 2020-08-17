https://news.day.az/society/1263056.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 167 пациентов - заразились 124 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 167 пациентов - заразились 124 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 167 пациентов, заразились 124, умерли двое человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.
На сегодня в стране выявлено 34 343 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 32 042, скончались 508 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 793 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 5 153, в целом - 836 908 тестов.
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