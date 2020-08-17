Оперштаб ответил на утверждения о несоблюдении правил карантинного режима во время брифингов

Оперативный штаб ответил на утверждения о несоблюдении правил карантинного режима на брифингах.

Как сообщили Day.Az в медицинском отделе Оперативного штаба при Кабинете министров, с учетом случаев заражения коронавирусной инфекцией, требований карантинного режима и с целью недопущения большого скопления людей, зал, где проводятся брифинги оперативного штаба, разделен на две части.

Было отмечено, что всем приглашенным на брифинг лицам предоставляются защитные медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие растворы. При входе измеряется температура тела. Стулья в зале размещаются с соблюдением соответствующего требования по дистанции как между выступающими на брифинге и представителями СМИ, так и между самими представителями СМИ.

В медицинском отделе Оперативного штаба при Кабинете министров также отметили, что лица, выступающие на брифинге, проходят тест на COVID-19. Также обеспечивается регулярное проведение обследований приглашенных представителей СМИ в связи с COVID-19.

Отметим, в некоторых СМИ была распространена информация о несоблюдении правил действующего в стране особого карантинного режима на брифингах Оперативного штаба при Кабинете министров, регулярно организуемых в связи с пандемией COVID-19. В этих сообщениях было отмечено, что приглашенные на брифинг журналисты, группы по видео- и фотосъемке, а также официальные лица, участвующие в брифинге, не соблюдают социальную дистанцию, не используют защитные медицинские маски и дезинфицирующие растворы.