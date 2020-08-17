Тысячи больных коронавирусом в Азербайджане получили бесплатные лекарства

Минздрав Азербайджана сообщил о предоставлении бесплатных лекарств пациентам, инфицированным коронавирусом.

Об этом в понедельник сказала Trend член рабочей группы при министерстве Инара Макаева, передает Day.Az.

Она отметила, что на сегодня более 3500 пациентов с COVID-19 получили бесплатные лекарства

"Как известно, в конце июня этого года была создана специальная рабочая группа при минздраве. Основная задача группы - координировать работу 39 участковых пунктов, охватывающих 87 медицинских учреждений Баку. Было решено предоставлять бесплатные лекарства бессимптомным пациентам, а также тем, кто переносит болезнь в легкой форме. Таким пациентам были переданы необходимые лекарства для лечения: витамин С, витамин D, цинк, селен, магний и парацетамол. Согласно международным рекомендациям, именно перечисленные выше препараты стимулируют иммунную систему человека и мобилизуют все источники для борьбы с вирусами", - сказала Макаева.

Она также сообщила, что рабочая группа при минздраве подготовила специальную инструкцию по амбулаторному лечению больных COVID-19.

"Ежедневно в поликлиниках составляются списки пациентов с положительными результатами анализов. Затем с этими пациентами связываются по телефону и спрашивают о текущем состоянии. Стоит отметить, что рецептурные препараты доставляются непосредственно по месту жительства пациентов. Пациенты принимают их в течение 15-20 дней. Участковые врачи связываются с ними дважды в день и следят за тем, чтобы они принимали лекарства", - сказала Макаева.

По ее словам, все вышеперечисленные и принятые на сегодня меры создали необходимые условия для скорейшего выздоровления пациентов, которые легко переносят болезнь дома и не посещают медицинские учреждения, тем самым снижая риск заражения других.

"Сейчас мы наблюдаем значительное сокращение количества госпитализаций пациентов с диагнозом COVID-19, как и пациентов, находящихся в критическом состоянии. Кроме того снижается потребность в реанимации пациентов с коронавирусом и подключении их к устройствам искусственной вентиляции легких. Однако это не значит, что опасность окончательно миновала. На данный момент всем нам - и врачам, и пациентам - нужно быть максимально осторожными и дисциплинированными, чтобы положительная динамика продолжала радовать нас в будущем", - подчеркнула Инара Макаева.