Повлияет ли новая форма обучения на зарплату учителей?

"Гибридная форма обучения не повлияет на зарплату педагогов".

Как сообщает Day.AzА, об этом сказал заведующий Управлением образования города Баку Рашад Тагиев.

Он отметил, что по нынешнему проекту часть занятий будет проводиться в школах, а часть - онлайн: "Традиционные учебные планы не изменятся. Здесь не предусмотрено никакого уменьшения зарплаты педагогов".