https://news.day.az/society/1263089.html Повлияет ли новая форма обучения на зарплату учителей? - Отвечает Управление образования Баку
Повлияет ли новая форма обучения на зарплату учителей? - Отвечает Управление образования Баку
"Гибридная форма обучения не повлияет на зарплату педагогов".
Как сообщает Day.AzА, об этом сказал заведующий Управлением образования города Баку Рашад Тагиев.
Он отметил, что по нынешнему проекту часть занятий будет проводиться в школах, а часть - онлайн: "Традиционные учебные планы не изменятся. Здесь не предусмотрено никакого уменьшения зарплаты педагогов".
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