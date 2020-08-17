https://news.day.az/society/1263094.html К сведению родителей дошколят - Начинается регистрация
К сведению родителей дошколят - Начинается регистрация
18 августа в Азербайджане начинается электронная регистрация для приема в группы дошкольного образования.
Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве образования, родители (другие законные представители) могут пройти регистрацию в электронной системе mektebeqebul.edu.az, введя данные удостоверения личности ребенка.
Процесс размещения электронного запроса в связи с выбором школы начнется 20 августа.
Отметим, что в 2020-2021 учебном году в группы дошкольного образования будут привлечены дети 2015 года рождения.
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