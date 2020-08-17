В министерстве образования Азербайджана новые кадровые назначения

В министерстве образования Азербайджана произошли кадровые назначения.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий приказ подписал министр образования Эмин Амруллаев.

Согласно приказу, Симузар Фейзуллаева назначена на должность советника министра, Нармина Гусейнова - на должность заведующей отделом по программам развития образования.