https://news.day.az/society/1263112.html В министерстве образования Азербайджана новые кадровые назначения
В министерстве образования Азербайджана новые кадровые назначения
В министерстве образования Азербайджана произошли кадровые назначения.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий приказ подписал министр образования Эмин Амруллаев.
Согласно приказу, Симузар Фейзуллаева назначена на должность советника министра, Нармина Гусейнова - на должность заведующей отделом по программам развития образования.
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