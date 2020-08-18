В Азербайджане разрешается работа кафе и ресторанов

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о внесении с 18 августа изменений в ужесточенный карантинный режим, действующий в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе, соответствующим решением Кабинета министров, с сегодняшнего дня разрешается обслуживание посетителей в объектах общественного питания на открытом воздухе.

В объектах общепита, а также ресторанах, кафе, чайных домах и других объектах такого типа на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, а также Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гёйгёльского районов обслуживание клиентов на открытом воздухе осуществляется с 09:00 до 22:00 (за исключением использования кальянного оборудования и нахождения за каждым столом более 6 человек).

В постановлении под объектом общественного питания подразумеваются рестораны, кафе, столовые, закусочные, буфеты, киоски, чайные дома и другие объекты, используемые в целях осуществления деятельности, связанной с производством, переработкой, продажей и организацией потребления продуктов питания.

Под площадью объекта общественного питания на открытом воздухе понимается площадь, открытая по крайней мере с трех сторон для воздушного потока, или полностью открытая сверху (под открытым небом) площадь.

На входах и выходах объектов общественного питания, в кассах должна быть обеспечена возможность использования дезинфицирующего раствора, в том числе размещение соответствующих устройств (диспенсеров) для использования дезинфицирующего раствора и поддержание этих устройств в рабочем состоянии.