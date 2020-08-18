В Азербайджане создадут страховые резервы по обязательному медстрахованию
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок создания страховых резервов по обязательному медицинскому страхованию и их использованию".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно установленному порядку, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию создает страховые резервы в размере четырех процентов от финансовых источников фонда обязательного медицинского страхования с целью обеспечения стабильности своей деятельности по страховым операциям. Использование страховых резервов допускается решением правления Агентства с учетом требований порядка.
Использование страховых резервов разрешено в одном или нескольких из следующих случаев:
- создание дополнительных обязательств, соразмерных увеличению тарифов на медицинские услуги, входящие в пакет услуг обязательного медицинского страхования;
- увеличение объема обязательств Агентства в иностранной валюте в связи с изменением курса;
- выплаты по дополнительным обязательствам, возникающим в связи с повышенным спросом на медицинские услуги при объявлении военного положения в соответствии со статьей 111 Конституции Азербайджана;
- потребность в дополнительных финансовых ресурсах в связи с оказанием медицинских услуг застрахованным лицам в случае объявления чрезвычайного положения в соответствии со статьей 112 Конституции Азербайджанской Республики;
- превышение выплат по обязательствам в результате невыполнения взносов в фонд обязательного медицинского страхования на спрогнозированном уровне;
- рост спроса на медицинские услуги из-за превышения спрогнозированных демографических показателей;
- превышение общей суммы обязательств по выплатам в рамках обязательного медицинского страхования, предусмотренной по данному направлению в бюджете Агентства, в результате изменения тенденций заболеваемости населения или вследствие иных процессов, не указанных в Порядке.
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