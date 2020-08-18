МЧС предотвратило взрыв на бакинском пляже

В Баку загорелся автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, инцидент произошел на пляже в поселке Ших Сабаильского района.

Припаркованный автомобиль марки "Нива" внезапно загорелся. На место происшествия были привлечены пожарные Государственной противопожарной службы МЧС.

В результате принятых мер пожар был потушен. Пострадавших нет.