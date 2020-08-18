https://news.day.az/society/1263234.html МЧС предотвратило взрыв на бакинском пляже - ВИДЕО
МЧС предотвратило взрыв на бакинском пляже - ВИДЕО
В Баку загорелся автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, инцидент произошел на пляже в поселке Ших Сабаильского района.
Припаркованный автомобиль марки "Нива" внезапно загорелся. На место происшествия были привлечены пожарные Государственной противопожарной службы МЧС.
В результате принятых мер пожар был потушен. Пострадавших нет.
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