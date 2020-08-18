В Гедабеке произошло смертельное ДТП

В Гедабекском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 17 августа около 15:00 на территории села Гарадаг Гедабекского района автомобиль марки "ВАЗ-21061", за рулем которого находился житель района М.Гасанов, перевернулся и упал в овраг.

Водитель скончался на месте происшествия.

Ведется расследование.