https://news.day.az/society/1263249.html В Гедабеке произошло смертельное ДТП
В Гедабеке произошло смертельное ДТП
В Гедабекском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 17 августа около 15:00 на территории села Гарадаг Гедабекского района автомобиль марки "ВАЗ-21061", за рулем которого находился житель района М.Гасанов, перевернулся и упал в овраг.
Водитель скончался на месте происшествия.
Ведется расследование.
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