Обнародована статистика заражения COVID-19 по регионам Азербайджана

Обнародована статистика заражения коронавирусом по Азербайджану.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт koronavirus.info, наиболее высокий процент заражения приходится на долю Баку - 56.2%.

В Абшеронском районе этот показатель составляет 15.9%, в низменных районах - 10.0%, в Гяндже-Газахе 6.6%, Лянкяране 4.4%, Губе-Хачмазе 1.9%, в Нагорном Ширване 1.7%, Шеки-Загатале 1.7%, Верхнем Карабахе 1.0%.

В Нахчыване процент заражения составляет 0.05.