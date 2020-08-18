В Азербайджане ликвидируется известный университет

Согласно решению Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана ликвидируется университет "Кавказ".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, кредиторы могут предъявить претензии в течение 2 месяцев по адресу: улица Гасана Алиева, 120, город Хырдалан, Абшеронский район.

Университет "Кавказ" был зарегистрирован в 1995 году. Его уставный капитал составляет 10 манатов, а законным представителем является Хавар Амир оглу Мамедов.