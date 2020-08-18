МВД проводит спецоперацию в Баку

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана проводит операцию в одном из бакинских ресторанов.

Как сообщил во вторник Trend начальник пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов, операция проводится против криминальных авторитетов, передает Day.Az.

В ходе операции есть многочисленные задержанные.

Согласно информации, в настоящее время операция продолжается, и по ее результатам общественности будет предоставлена дополнительная информация.