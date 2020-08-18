https://news.day.az/society/1263292.html МВД проводит спецоперацию в Баку - есть задержанные
МВД проводит спецоперацию в Баку - есть задержанные
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана проводит операцию в одном из бакинских ресторанов.
Как сообщил во вторник Trend начальник пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов, операция проводится против криминальных авторитетов, передает Day.Az.
В ходе операции есть многочисленные задержанные.
Согласно информации, в настоящее время операция продолжается, и по ее результатам общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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