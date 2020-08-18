https://news.day.az/society/1263300.html В Азербайджане началась регистрация в группы дошкольной подготовки
В Азербайджане началась регистрация в группы дошкольной подготовки
С сегодняшнего дня дан старт процессу электронной регистрации в группы дошкольной подготовки при государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана, передает Day.Az.
Родители могут зарегистрировать ребенка посредством электронной системы по удостоверению личности.
Процесс выбора школ начнется 20 августа.
Отметим, что в 2020-2021 учебном году в группы дошкольного образования будут приниматься дети 2015 года рождения.
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