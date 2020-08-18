https://news.day.az/society/1263361.html В Азербайджане продлили срок действия пенсионных карт
В Азербайджане продлили срок действия пенсионных карт
"В связи с нынешней пандемией срок действия карт социальных выплат и стипендиальных карт продлен до 30 сентября, трудовых и пенсионных карт - до 30 ноября, а карт адресной государственной социальной помощи - до 31 октября".
Как передает Day.Az, об этом Gazet.az заявил глава отдела по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Рашад Мехдили.
Было отмечено, что если произойдут какие-либо изменения в соответствии с текущей ситуацией в стране, общественность будет проинформирована.
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