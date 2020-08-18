В Азербайджане продлили срок действия пенсионных карт

"В связи с нынешней пандемией срок действия карт социальных выплат и стипендиальных карт продлен до 30 сентября, трудовых и пенсионных карт - до 30 ноября, а карт адресной государственной социальной помощи - до 31 октября".

Как передает Day.Az, об этом Gazet.az заявил глава отдела по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Рашад Мехдили.

Было отмечено, что если произойдут какие-либо изменения в соответствии с текущей ситуацией в стране, общественность будет проинформирована.