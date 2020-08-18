Обнародованы результаты экзаменов, проведенных 29 и 30 июля

Обнародованы результаты выпускных (вступительных) экзаменов учащихся 11 классов, проведенных 29-30 июля 2020 года.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), с 18:31 результаты экзаменов опубликованы на сайте ГЭЦ.

Участники могут ознакомиться с результатами экзаменов и графическим изображением карты ответов, а также получить информацию о результатах экзаменов, отправив СМС с рабочим номером на номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).