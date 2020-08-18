За нарушение карантинного режима наказаны 16 работников юстиции

За нарушение требований карантинного режима наказаны 16 работников юстиции.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала начальник Управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова.

Она отметила, что за нарушения и серьезные недостатки в работе в последнее время были привлечены к дисциплинарной ответственности 400 работников юстиции: "Из наказанных 25 человек были уволены из органов юстиции, а 12 - освобождены от ответственных должностей, в отношении 5 из них материалы направлены в следственные органы".