https://news.day.az/society/1263402.html За нарушение карантинного режима наказаны 16 работников юстиции
За нарушение карантинного режима наказаны 16 работников юстиции
За нарушение требований карантинного режима наказаны 16 работников юстиции.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала начальник Управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова.
Она отметила, что за нарушения и серьезные недостатки в работе в последнее время были привлечены к дисциплинарной ответственности 400 работников юстиции: "Из наказанных 25 человек были уволены из органов юстиции, а 12 - освобождены от ответственных должностей, в отношении 5 из них материалы направлены в следственные органы".
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