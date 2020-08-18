В Азербайджане выявлены нарушения требований санитарной гигиены в 107 объектах

Министерство экономики Азербайджана продолжает контрольные мероприятия в связи с соблюдением правил и требований режима карантина.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, мониторинги были проведены в 1137 объектах предпринимательства в Хазарском, Наримановском, Сураханском, Сабунчинском, Гарадагском, Бинагадинском, Низаминском, Насиминском, Ясамальском, Хатаинском, Сабаильском районах Баку.

В 107 из них выявлены нарушения противоэпидемического режима, санитарно-гигиенических правил. В отношении допустивших нарушения налогоплательщиков были приняты меры, предусмотренные Кодексом об административных проступках.