Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к юридическим и физическим лицам в связи с началом деятельности нового центра прохождения технического осмотра транспортных средств на территории Гарадагского района города Баку.

Как сообщили Day.Az в ГУДП, до сведения водителей и владельцев автомобилей, получивших СМС об истечении срока прохождения технического осмотра, а также автомобилей, срок предусмотренного законодательством технического осмотра которых истек, доводится, что жители Баку, Сумгайыта и Абшеронского района помимо Отдела технического осмотра на территории Сабунчинского района столицы, а также Сумгайытского регионального регистрационно-экзаменационного отдела и отдела технического осмотра, могут обратиться и в новый центр на территории Гарадагского района.

Все пункты техосмотра в республике работают непрерывно каждый день, с 09.00 до 18.00, включая выходные и праздничные дни.