https://news.day.az/society/1263484.html Сегодня из Грузии вернутся еще 119 граждан Азербайджана
Сегодня из Грузии вернутся еще 119 граждан Азербайджана
Сегодня из Грузии планируется доставить еще 119 граждан Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Кроме того, в числе прибывающих граждане России и Грузии.
Все они уже прошли тест на COVID-19 в Тбилиси. Лица с отрицательным результатом теста доставляются на погранично-пропускной пункт "Сыныг Керпю" на специальных автобусах.
Отметим, что граждане с отрицательным результатом теста на коронавирус на карантин не помещаются.
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