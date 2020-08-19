Сегодня из Грузии вернутся еще 119 граждан Азербайджана

Сегодня из Грузии планируется доставить еще 119 граждан Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Кроме того, в числе прибывающих граждане России и Грузии.

Все они уже прошли тест на COVID-19 в Тбилиси. Лица с отрицательным результатом теста доставляются на погранично-пропускной пункт "Сыныг Керпю" на специальных автобусах.

Отметим, что граждане с отрицательным результатом теста на коронавирус на карантин не помещаются.