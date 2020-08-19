Спецоперация в Исполнительной власти Кюрдамирского района

В Генеральной прокуратуре подтвердили факт проведения спецоперации в Исполнительной власти Кюрдамирского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, о спецоперации, проводимой Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, общественности будет предоставлена дополнительная информация.