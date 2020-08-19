https://news.day.az/society/1263531.html Спецоперация в Исполнительной власти Кюрдамирского района - Заявление Генпрокуратуры
Спецоперация в Исполнительной власти Кюрдамирского района - Заявление Генпрокуратуры
В Генеральной прокуратуре подтвердили факт проведения спецоперации в Исполнительной власти Кюрдамирского района.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, о спецоперации, проводимой Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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