Полиция Баку проводит рейды в кафе и ресторанах

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана с 18 августа на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, а также Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгельского районов разрешается обслуживание клиентов в объектах общественного питания, в том числе в ресторанах, кафе, чайных домах и других местах на открытом воздухе с 09:00 до 22:00 (при условии запрета на использование принадлежностей для курения кальяна и нахождения за каждым столом не более шести человек).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в целях контроля соблюдения данного решения вышеназванных объектов, сотрудники ИВ Баку и районов столицы, министерства экономики, Агентства пищевой безопасности (АПБ) и Главного управления полиции Баку начали совместные рейды. В ходе проверок было уделено особое внимание периодичности дезинфекционной работы для предотвращения вспышек COVID-19 или распространения вируса в заведениях общественного питания на открытом воздухе, с персоналом в кафе и ресторанах были проведены профилактические беседы по приему клиентов в сфере общественного питания, организации обслуживания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Выявленные в ходе мониторингов недостатки были устранены на месте, а субъекты предпринимательства были вновь проинформированы о необходимых правилах социального поведения и санитарно-эпидемиологических нормах.

Аналогичные совместные рейды в направлении контроля соблюдения противоэпидемического режима, правил санитарной гигиены и карантина в заведениях общественного питания, осуществляющих прием клиентов на открытом воздухе, будут продолжаться и в дальнейшем.