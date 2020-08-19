Какой будет погода в Баку завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове 20 августа преимущественно без осадков, северный ветер днем сменится юго-восточным, передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем - 29-33, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона северный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов тепла.

В регионах Азербайджана 20 августа в основном без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях пройдут грозовые дожди, град. Утром в горах туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 17-22, днем - 30-35, в горах ночью - 9-14, днем - 15-18 градусов тепла.