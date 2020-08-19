В Азербайджане в 102 объектах предпринимательства выявлены нарушения правил карантина.

Как передает Day.Az, об этом журналистам сказал сотрудник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Араз Керимов.

По его словам, контроль соблюдения правил карантинного режима в деятельности предпринимателей осуществляется в усиленном режиме.

"Создана рабочая группа в составе более чем 50 сотрудников Государственной налоговой службы и других ведомств. Группа проводит рейды по контролю соблюдения карантинного режима предпринимателями.

Анализ результатов вчерашних рейдов показал, что некоторые предприниматели еще не полностью ознакомились с правилами карантинного режима. Вчера были проведены наблюдения в более чем 1600 хозяйственных объектах и выявлено 102 нарушения", - сказал Араз Керимов.