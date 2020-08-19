На постоянное жительство в Азербайджан прибыли более 800 человек

В этом году на постоянное жительство в Азербайджан прибыли 820 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующими ведомствами МВД и Государственной миграционной службы зарегистрировано 820 человек, прибывших в Азербайджан на постоянное жительство, и 374 человека, уехавших из страны.

Таким образом в этом году миграционное сальдо составило плюс 446 человек.