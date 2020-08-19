https://news.day.az/society/1263587.html На постоянное жительство в Азербайджан прибыли более 800 человек
На постоянное жительство в Азербайджан прибыли более 800 человек
В этом году на постоянное жительство в Азербайджан прибыли 820 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующими ведомствами МВД и Государственной миграционной службы зарегистрировано 820 человек, прибывших в Азербайджан на постоянное жительство, и 374 человека, уехавших из страны.
Таким образом в этом году миграционное сальдо составило плюс 446 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре