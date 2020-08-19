Проведение серологических тестов абсолютно безопасно

"Проведение серологических тестов в рамках борьбы с пандемией COVID-19 в Азербайджане - очень хороший шаг".

Об этом АПА заявил руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) инфекционист Васиф Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что люди могут перенести коронавирус с симптомами и бессимптомно: "В случае отсутствия жалоб люди не видят надобности сдавать тесты. Однако сдав серологический тест, они получают информацию о том, переносили ли они это заболевание или нет. Проведением этих тестов будет изучен уровень сформированного против вируса иммунитета".

Инфекционист сказал, что эти тесты дают информацию лишь об антителах к коронавирусу: "Серологические тесты не дают информацию о какой-либо защите, связанной с другими вирусными инфекциями, распространяющимися осенью. Проведение этих тестов полностью безопасно. Если граждане верно это поймут и будут просвещены, не верю, что кто-либо откажется от серологических тестов".