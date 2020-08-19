Названы возможные причины роста числа зараженных коронавирусом в Азербайджане

В последние дни в Азербайджане наблюдается незначительный рост случаев заражения коронавирусом.

Как сказал Trend заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Рашад Махмудов, есть несколько вероятных причин роста числа инфицированных, передает Day.Az.

По его словам, одной из причин роста числа больных могут быть неизвестные и неизученные по сей день особенности вируса.

Махмудов отметил, что увеличение контактов между людьми в результате ослабления режима карантина или массовое несоблюдение рекомендуемых правил также может быть причиной распространения вируса.

Депутат подчеркнул, что реалии, созданные COVID-19 за последние месяцы как в мире, так и в нашей стране, научили нас многому.

"За прошедший период мы много узнали об особенностях и опасностях COVID-19. Также за это время мы поняли, что бороться с вирусом очень легко, если сосредоточить внимание на трех основных моментах.

Мы можем эффективно предотвратить распространение этого заболевания с помощью таких простых методов, как соблюдение социальной дистанции, ношение медицинских масок и соблюдение правил гигиены. Призываю население соблюдать эти простые правила", - сказал Рашад Махмудов.