Временно исполняющий обязанности министра культуры, первый заместитель министра культуры Анар Керимов встретился с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером.

Как сообщает Day.Az, об этом Керимов написал в "Twitter".

Керимов отметил, что меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в рамках программы "Уголки Америки" продлен на период 2020-2023 гг.

На встрече были обсуждены возможности сотрудничества между США и Азербайджаном в других сферах.