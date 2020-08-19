https://news.day.az/society/1263610.html Анар Керимов встретился с послом США - ФОТО
Анар Керимов встретился с послом США - ФОТО
Временно исполняющий обязанности министра культуры, первый заместитель министра культуры Анар Керимов встретился с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером.
Как сообщает Day.Az, об этом Керимов написал в "Twitter".
Керимов отметил, что меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в рамках программы "Уголки Америки" продлен на период 2020-2023 гг.
На встрече были обсуждены возможности сотрудничества между США и Азербайджаном в других сферах.
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