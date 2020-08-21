Серологические тесты помогают выявить иммунитет от коронавируса

В рамках мер по борьбе с пандемией COVID-19 в Азербайджане проводятся серологические тесты среди небольших групп населения. Одной из основных целей серологического тестирования является определение наличия у того или иного человека коронавируса, а также получение информации об уровне защитного иммунитета у лиц, недавно переболевших COVID-19.

Об этом Day.Az сказала руководитель рабочей группы TƏBİB по микробиологии Гумрал Алекперова.

"Как известно, коронавирусная инфекция, в основном, имеет бессимптомное течение, то есть болезнь протекает либо с минимальными признаками, либо вообще без каких-либо признаков. Поэтому человек самостоятельно не может определить, переболел ли он на самом деле или нет.

Таким образом, с помощью серологических тестов граждане могут получить информацию о том, заразились ли они COVID-19. Помимо этого, люди смогут узнать о сформировавшемся посткоронавирусном иммунитете", - заявила руководитель рабочей группы TƏBİB.

По словам нашей собеседницы, последние научные исследования показывают, что у людей с COVID-19 в течение 3-6 месяцев не возникает рецидивов.

"В то же время, если граждане разовьют иммунитет с помощью серологического тестирования, они будут знать, переболели ли они коронавирусом", - подытожила Гумрал Алекперова.

Напомним, что в Азербайджане серологические тесты будут проводиться среди граждан в возрасте 18-65 лет методом случайного отбора. Для этого из колл-центра будут звонить случайно выбранным лицам.

На начальном этапе исследования планируется провести в Баку, Сумгайыте и Гяндже. Исследования будут проводиться реагентами немецкой компании EUROIMMUN, закупленными государством.

Абдул Керимханов